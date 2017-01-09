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حزب الله: الكيان الصهيوني هو أساس الإرهاب الذي تعيشه منطقتنا وهو سبب كل المآسي التي تعرضت لها أمتنا منذ عقود
9 يناير, 2017
- 6:37 مساءً
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9 يناير, 2017
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