مصدر روسي : إرسال الدعوة لحضور اجتماع أستانا لـدي ميستورا قريباً

9 يناير, 2017 - 6:40 مساءً المصدر: وكالات
مصدر روسي : إرسال الدعوة لحضور اجتماع أستانا لـدي ميستورا قريباً

قال مصدر دبلوماسي روسي، من مجموعات العمل الخاصة بسوريا في جنيف، اليوم الإثنين بأن الدعوة للمشاركة في الاجتماع حول سوريا في أستانا يوم 23 كانون الثاني/يناير، سترسل قريبا إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، اليوم : “لم يتم إرسال الدعوة بعد، ولكن سيتم إرسالها إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا في المستقبل القريب”، مشيراً إلى أن روسيا تتوقع، أن ترى في الاجتماع، الذي سيعقد في أستانا، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول سوريا ، رمزي عز الدين رمزي.

المصدر: وكالات
9 يناير, 2017

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