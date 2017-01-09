بالفيديو: “معارضة سورية” تخلع حجابها على الهواء والسبب..؟!

9 يناير, 2017 - 6:56 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالفيديو: “معارضة سورية” تخلع حجابها على الهواء والسبب..؟!

قامت المدعوة جود عقاد المعروفة ك “ناشطة ثورية” والمعروفة بالمثيرة للجدل بخلع حجابها أثناء بثها فيديو مباشر على صفحتها على الفيسبوك واتخذت تلك الخطوة في ميلادها الـ27 بعد معاناتها على “حد قولها” أن الحجاب يتعارض مع عملها وحركتها في مجال الاعلام والصحافة وسبب لها المشاكل في ايام اللجوء الاولى لها في السويد.

واعتبرت جود أن مافعلته حرية شخصية وأنها تدعم المحجبات وتدافع عنهم وأعترفت أنها لاترتدي الحجاب في الشارع وإنما فقط أثناء بث مباشر للفيديوهات.

وتعرضت جود لموجة كبيرة من الانتقادات والهجوم بعد بثها الفيديو على العلن

المصدر: رصد الحدث نيوز
9 يناير, 2017

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