ميليشيا” الحر” تموّه حصارها لمدنيي ريف درعا ببيان..ماذا تضمن؟

أعلن مايسمى “مجلس محافظة درعا “التابع للميليشيات المسلحة عن فتح “حاجز العلان” ليكون الطريق الرئيسي لقرى وبلدات حوض اليرموك في ريف درعا الغربي الواقعة تحت سيطرة المجموعات المرتبطة “بتنظيم داعش الإرهابي” ،

حيث أوضح البيان الذي نشرته تنسيقيات تابعة لميليشيا “الجيش الحر” بـأن حاجز العلان سيكون الطريق الرئيسي الذي يمكن سلوكه للحالات الإنسانية طوال ساعات النهار في تلك المنطقة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 / 1 / 2107. بحسب ماجاء في البيان

تجدر الإشارة إلى أن فصائل “الجيش الحر” في المنطقة تفرض حصارا على القرى التي تسيطر عليها تنظيمات متهمة بإرتباطها بتنظيم “داعش” مثل ميليشيا” جيش خالدابن الوليد”ولواء “شهداء اليرموك” وجبهة “المثنى”

كما تجدر الإشارة إلى أن مدنيي تلك المناطق أطلقوا نداءات استغاثة لإنهاء معاناة الآلاف جراء الحصار الذين يعيشونه بسبب خلافات مابين الفصائل المسلحة هناك حيث لم يتم تزويدهم بالخبز منذ أكثر من شهرين إضافة إلى ممارسات مسيئة تمارسها ميليشيا “جيش الحر” على المدنيين .

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