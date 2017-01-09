نتنياهو “ملك الفضائح” تسريب جديد يضاف لرصيده

تقارير تتحدث عن ظهور تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو يتحدث فيه مع مالك صحيفة عبرية عارضاً عليه تسهيلات تجارية مقابل قيام الصحيفة بمنح حيز أكبر للتغطية الإيجابية عنه.

تحدثت تقارير عن ظهور تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتكلم فيه مع مالك صحيفة عبرية عارضاً عليه تسهيلات تجارية مقابل قيام الصحيفة بمنح حيز أكبر للتغطية الإيجابية عنه، فيما اعتبره مراقبون “زلزالاً” في التحقيق الذي تجريه الشرطة حالياً مع نتنياهو.

ويظهر التسجيل نتنياهو الذي يخضع حالياً لتحقيقات في تهم فساد، وهو يعرض ميزات تجارية على آرنون موزيس مالك صحيفة يديعوت أحرنوت كبرى الصحف الإسرائيلية، ورغم ذلك ينكر نتنياهو كافة التهم الموجهة إليه، بحسب تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير 2017.

وادعت القناة الثانية الإسرائيلية أن نتنياهو كان قد عرض تقليص توزيع صحيفة إسرائيل هيوم، وهي صحيفة مناصرة له يملكها الملياردير الأميركي وأحد كبار المتبرعين للحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، مقابل أن يوجه موزيس صحيفة يديعوت أحرنوت لتكون أكثر محاباة لرئيس الوزراء.

ومن الواضح أن خفض عدد النسخ الصادرة من صحيفة إسرائيل هيوم التي توزع بالمجان سيصب في مصلحة موزيس كونها المنافس المباشر لصحيفته من حيث عائدات الإعلانات.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثة المسجلة أجريت قبل عدة أشهر، لكنها لم تحدد التاريخ بالضبط، لكنها قالت إن موزيس هو من سجل المحادثة.

وتأتي الاتهامات الجديدة لتوجه ضربة أخرى لنتنياهو الذي يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بقبول هدايا وتبرعات بشكل غير قانوني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أنكر تلك التهم، فيما قال محاميه إن قبول الهدايا من الأصدقاء لا يعد مخالفاً للقانون.

ويواجه نتنياهو تهماً تلقي هدايا بقيمة ىلاف الدولارات، بما في ذلك علب سيجار وزجاجات شمبانيا من الملياردير الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان. وقالت تقارير إن نتنياهو قد عمل لكسب الدعم من وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء محاولة ميلشان الحصول على تأشيرة جديدة لدخول الولايات المتحدة.

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