الحسكة والقامشلي بلا كهرباء والسبب؟

أوضح مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس محمد ذياب إلى أنه منذ ثلاثة أيام لم تصل الكهرباء إلى مدينتي الحسكة والقامشلي من خط توتر 230 الواصل بين سد تشرين ومحافظة الحسكة عبر محطة مبروكة نتيجة نقص كمية المياه الواردة إلى السد حيث بلغت الكمية الواردة اليوم 200 متر مكعب في الثانية في حين بلغت منتصف الشهر الماضي 1000 متر مكعب في الثانية.

ويعود السبب إلى انخفاض منسوب المياه الواردة لسد تشرين الذي تسبب بدوره في ضعف توليد الطاقة الكهربائية الموجودة في عنفات محطة توليد السد الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي الحسكة والقامشلي

كما أشار إلى أن إجمالي الطاقة الكهربائية في المحافظة اليوم يتراوح بين 40 و60 ميغا عبر محطة توليد الطاقة الكهربائية في السويدية يخصص 35 ميغا منها للخطوط المستثناة من التقنين في مدينتي الحسكة والقامشلي وباقي الكمية يوزع على أحياء المدينتين.

يذكر أن محافظة الحسكة تعتمد على خط توتر سد تشرين بشكل رئيسي في توليد الطاقة الكهربائية بعد خروج أغلب خطوط نقل الطاقة عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية في السنوات الماضية.

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