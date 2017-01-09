مصدر ميداني: مسلحو “داعش “يستهدفون نقاط الجيش بجبال الشومرية بريف حمص الشرقي بعدد من القذائف والجيش يرد على مصدر النيران.

9 يناير, 2017 - 7:35 مساءً
9 يناير, 2017
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