بالصور..حريق يلتهم مشفى ميداني ل”الجيش الحر” في درعا

اندلع حريق كبير في مشفى تل شهاب الميداني في ريف درعا الغربي مما أسفر عن مقتل عددمن كوادره وعناصر من المسلحين المتواجدين فيه

وفي تفاصيل الخبر نقلت العديد من تنسيقيات الميليشيات المسلحة في درعا عن نشوب حريق ضخم في المستشفى الميداني في تل شهاب أسفر عن مقتل عدد من كوادر المشفى وعناصر ميليشيا” الجيش الحر” وانهيار كامل للمشفى وخروجه عن الخدمة.

وقد تضاربت الآراء الواردة حول السبب الحقيقي لحدوث هذا الحريق حيث ذكر بعض الناشطون ان السبب يعود الى انفجار اسطوانة اوكسجين داخل المخبر فيما أورد آخرون عن حدوث ماس كهربائي اسفر عن انفجار ادى الى نشوب الحريق

أما مايسمى”بالدفاع المدني للجيش الحر” فقد أوردوا عبر تنسيقيتهم أن سبب الحريق ناجم عن تسرب محروقات من مدفأة، ما أدى لحريق طال أجزاءً كبيرة من المشفى، استمر لساعة دون التمكن من اطفاءه.

يذكر ان هذا المشفى الميداني تستخدمه الميليشيات المسلحة التابعة ل “لجيش الحر” في درعا لمعالجة مصابيها .

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