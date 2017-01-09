طلب أخير للخبراء الروس في مطار القاهرة !!

أعلنت مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني المصري، ريهام الحلو، أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وأفادت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم، “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط”.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، يوم 15 كانون الثاني، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي”.

وأكدت الحلو أن آخر وفد روسي زار البلاد أبدى رضاه بإجراءات الأمن، قائلة إن “الزيارة كانت إيجابية والروس أبدوا رضاهم عن الإجراءات المصرية المتبعة.. ولكن لا نعرف متى ينهون تقريرهم حول الوضع الأمني”.