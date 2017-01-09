روحاني يلقي نظرة الوداع على جثمان رفسنجاني

أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن مواساته للشعب الايراني ولاسيما قائد الثورة الاسلامية برحيل رفيق دربه وصديقه القديم آية الله هاشمي رفسنجاني وقال إن الفقيد وقف دوماً إلى جانب الإمام (رض) وناصر قائد الثورة الاسلامية حتى آخر لحظة من حياته المباركة.

وفي تصريح للمراسلين على هامش مراسم نظرة الوداع على جثمان الفقيد اية الله هاشمي رفسنجاني في حسينية جماران قال الرئيس روحاني: كانت القضايا الاساسية والصعبة للغاية تقع على عاتق هذه الشخصية الكبيرة والمجاهدة طيلة مرحلة النهضة الاسلامية حتى انتصار الثورة الاسلامية واضاف ان الفقيد لعب ابان مرحلة الجهاد دور الرابط بين ايران والنجف الاشرف وايضا الرابط بين ايران وباريس وعقب عودة الامام كان دوما نصيرا وثيقا للامام الخميني قدس سره.

واكد ان اية الله رفسنجاني كان شخصية فريدة في مرحلة النهضة والثورة الاسلامية وقد وقف دوما الى جانب الامام الراحل وناصر قائد الثورة الاسلامية حتى اخر لحظة من حياته المباركة.

واشار الى انه في بعض الايام كان كل ثقل الثورة الاسلامية على عاتق الفقيد وقال انه عقب حادثة تفجير مكتب الحزب الجمهوري بقى الامام وحده وتحمل اية الله رفسنجاني الى جانب الامام الحمل الثقيل للنظام.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان ادارة الحرب المفروضة (حرب نظام صدام ضد ايران 1980-1988) من قبل الفقيد باعتباره قائد الحرب جرت على احسن حال كما انه لعب دورا فريدا في انتخاب الخلف الصالح للامام الراحل في فترة لاتتجاوز 24 ساعة.

وفي الختام اكد ان الفقيد كان مفكرا كبيرا وسياسيا واعيا وشعبيا وقف بثقة امام اكبر المشاكل كما انه كان صامدا وصبورا ولم ينفك عن الثورة ابدا وان لمساته موجودة في كل مكان بالبلاد.