روحاني يلقي نظرة الوداع على جثمان رفسنجاني

واكد ان اية الله رفسنجاني كان شخصية فريدة في مرحلة النهضة والثورة الاسلامية وقد وقف دوما الى جانب الامام الراحل وناصر قائد الثورة الاسلامية حتى اخر لحظة من حياته المباركة.
واشار الى انه في بعض الايام كان كل ثقل الثورة الاسلامية على عاتق الفقيد وقال انه عقب حادثة تفجير مكتب الحزب الجمهوري بقى الامام وحده وتحمل اية الله رفسنجاني الى جانب الامام الحمل الثقيل للنظام.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان ادارة الحرب المفروضة (حرب نظام صدام ضد ايران 1980-1988) من قبل الفقيد باعتباره قائد الحرب جرت على احسن حال كما انه لعب دورا فريدا في انتخاب الخلف الصالح للامام الراحل في فترة لاتتجاوز 24 ساعة.
وفي الختام اكد ان الفقيد كان مفكرا كبيرا وسياسيا واعيا وشعبيا وقف بثقة امام اكبر المشاكل كما انه كان صامدا وصبورا ولم ينفك عن الثورة ابدا وان لمساته موجودة في كل مكان بالبلاد.