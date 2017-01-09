ماذا فعلت الصواريخ الروسية بعد وصول دبابات أمريكية لألمانيا؟

أجرت قوات الدفاع الجوي الروسية، التابعة لقوات المشاة، تدريبا عسكريا مفاجئا في ضواحي موسكو.

جاءت هذه المناورات بعد الأنباء عن وصول دفعة من الدبابات الأمريكية إلى ألمانيا، حيث تشهد مدينة بريميرهافن الألمانية استعدادات لنقل أحد ألوية الجيش الأمريكي إلى حدود روسيا.

ولكن لم تؤكد حتى الآن أي جهة رسمية روسية ارتباط تلك التدريبات في ضواحي موسكو بقرار تعزيز قوات الناتو على الحدود مع روسيا.

يذكر أن المتحدث العسكري الألماني كان قد قال إن ثلاثة قطارات محملة بالعتاد الحربي ستغادر إقليم براندينبورغ أسبوعياً، متوجهة وجهة روسيا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب 900 عربة من عربات السكك الحديدية، وأن إجمالي طول القطارات التي ستحمل العتاد الحربي إلى الحدود الروسية سيبلغ 14 كيلومترا.