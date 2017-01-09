أمير الكويت يعزي بآية الله هاشمي رفسنجاني

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان امير الكويت ٍسأل المولى تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم فخامته والشعب الايراني الصديق واسرة وذوي الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية الى الرئيس حسن روحاني عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام اية الله اكبر هاشمي رفسنجاني سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تعزية مماثلة.