عباس حذر ترامب من مخاطر نقل السفارة الأميركية

بعث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، شرح فيها مخاطر نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.

ودعا الرئيس الأميركي المنتخب إلى عدم القيام بهذه الخطوة، لما لها من آثار مدمرة على ما وصفها عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة، على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال بضم القدس الشرقية، لاغٍ وباطل، ومخالف للقانون الدولي.

كما بعث الرئيس رسائل إلى رؤساء كل من روسيا، والصين، وفرنسا، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس.

كذلك دعا عباس، المجتمع الدولي إلى إلزام سلطة الاحتلال بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام.