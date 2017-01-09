كيف تصطاد القوات العراقية طائرات “داعش” المسيرة

حينما تحوم طائرة مسيرة بيضاء في السماء فوق الطرف الشرقي لمدينة الموصل، يرصدها ذاكر الجندي في القوات الخاصة العراقية، فيطلق النار باتجاهها.

وقد فشلت طلقاته في اصابة الطائرة، لكنه لم ييأس، فقال مواسيا نفسه، “لقد اسقطت واحدة هذا الصباح”. واضاف ذاكر المكلف اصطياد هذه الطائرات الصغيرة المزودة بكاميرات “علينا ان لا نتركهم يكتشفون مواقعنا”.

تخوض قوات مكافحة الارهاب التي ينتمي اليها ذاكر معارك شوارع ضد تنظيم داعش الارهابي في الاحياء الشرقية للموصل منذ اسابيع، وتشق طريقها عبر منازل مفخخة وتتصدى لهجمات القناصة وقذائف الهاون.

وقال ذاكر في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجار كبير في حي “الرفاق”: إن الارهابيين يستخدمون طائرات مسيرة لتوجيه سياراتهم المفخخة.

ويقع هذا الحي الذي استعادته القوات العراقية الاسبوع الماضي قرب مدينة نينوى الاثرية المدمرة.

ويبدو أن دوي الانفجار نجم عن سقوط قذيفة هاون اطلقها ارهابيو تنظيم داعش بالقرب من مسجد.