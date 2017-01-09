قتلى ل”داعش” و”جبهة النصرة” وانفجار عبوات ناسفة في ريفي درعا والقنيطرة

استهدف مسلحو “تنظيم داعش” الارهابي نقاط للجيش السوري في جبال الشومرية بريف حمص الشرقي بعدد من القذائف و الأسلحة الرشاشة

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن الجيش قام بالرد على مصدر النيران في محيط المحطة الرابعةب الرشاشات الثقيلة والمدفعيه محققا اصابات بين إرهابيي داعش.

كما أفادت مصادر أخرى بمقتل أكثر من 24 إرهابي من “جبهة النصرة ” بسلاح الجيش السورية على محور القنيطرات عز الدين بريف حمص الشرقي

وفي ريف حلب الشمالي دمر سلاح المدفعية في الجيش السوري 8 سيارات مزودة برشاشات بمن فيها من إرهابيي تنظيم ” داعش” في منطقة رسم الحرمل الإمام والحرملي في دير حافر بمحيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي

وفي درعا استهدف الجيش السوري تحركات الميليشيات المسلحة بعد خرقها الهدنة في قرية جنين بمنطقة اللجاة و أنباء عن إصابات بين صفوف المسلحين .

ومن جهة أخرى وقع انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آلية عسكرية تابعة “لـ لواء الفاروق- الجيش حر” على طريق قرية “ايب” بمنطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي كما انفجرت عبوة أخرى مما تسبب بإصابة عدد من مسلحي “لواء شهداء القنيطرة والجولان – الجيش الحر” إثر انفجار عبوة لدى مرور سيارتهم على طريق بلدة “سويسة” في ريف القنيطرة الجنوبي.

وفي الرقة أفادت مصادر ميدانية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء غارة جوية لطيران “التحالف الدولي” على قرية “هتاش” في ريف الرقة الشمالي.

أما في الحسكة فقد اسفر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار البلدية ادت الى استشهاد واطن وجرح اخر واضرار مادية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

