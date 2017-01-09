البابا فرنسيس: لا أحد يمكنه ان يقتل باسم الله

ندد قداسة البابا فرنسيس، اليوم خلال تقديمه تهانيه بالعام الجديد الى السلك الديبلوماسي بـ “الجنون القاتل للارهاب الاصولي”، ودعا مجددا كل السلطات الدينية الى “التوحد في التأكيد أنه لا يمكن احدا ان يقتل ابدا باسم الله”.

ودعا رئيس الكنيسة الكاثوليكية، التي تعد 1,2 مليار مؤمن في العالم، الحكومات الى “محاربة الفقر الذي يشكل أرضا خصبة للأصولية”.

وتناول البابا في كلمة مطولة امام سفراء عدد من الدول في الفاتيكان مسألة “استقبال المهاجرين ونزع الاسلحة ومكافحة التغييرات المناخية وضرورة القيام بافعال شجاعة، من اجل السلام في فنزويلا والشرق الاوسط وليبيا والسودان وجنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسط وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما واوكرانيا وقبرص”.

وخلال عرضه للدول التي تعرضت لاعتداءات ارهابية في العام 2016، ندد البابا بـ”الجنون القاتل الذي يسيء استخدام اسم الله من اجل نشر الموت”.

أضاف: “انها اعمال جبانة تستخدم الاطفال لتقتل كما حصل في نيجيريا. تستهدف من يصلي كما حصل في الكاتدرائية القبطية في القاهرة او من يسافر ويعمل كما حصل في بروكسيل او يتنزه في طرقات المدن كما حصل في نيس وفي برلين، او من يحتفل ببساطة بحلول العام الجديد كما حصل في اسطنبول”.

وتابع: “أطلق نداء الى السلطات الدينية كي تتوحد في التأكيد بقوة انه لا يمكن أحدا ان يقتل ابدا باسم الله”.

اضاف: “الارهاب الاصولي هو ثمرة لبؤس روحي ذريع يكون احيانا مرتبطا بفقر اجتماعي كبير” و”يمكن ان يهزم بالكامل فقط من خلال اسهام مشترك للقادة الدينيين والسياسيين”.

ودعا المسؤولين السياسيين الى “الحؤول دون توافر الشروط التي تصير ارضا خصبة لانتشار الاصولية”.

في موازاة ذلك، شدد البابا على ضرورة “تقديم حياة لائقة” للمهاجرين قائلا: “لا يمكن أن يحل السلام الحقيقي ما دام بقي كائن بشري واحد تنتهك هويته الشخصية ويتحوّل إلى مجرد رقم إحصائي أو إلى غرض ذي اهتمام اقتصادي”.

في المقابل، دعا المهاجرين الى “احترام قوانين وثقافات وتقاليد” الدول التي تستضيفهم”، وشدد على “ضرورة ان تقوم السلطات بتقويم “مدى قدرة البلاد على تقديم حياة لائقة للمهاجرين”.

واشاد بالاتحاد الاوروبي الذي “يعتبر فرصة فريدة للاستقرار والسلام والتضامن بين الشعوب” والذي يحتفل هذا العام بالذكرى الستين لتأسيسه، وشدد على انه “امام التوجهات المفككة، من الملح تحديث “فكرة أوروبا من أجل ولادة أنسنة جديدة مرتكزة على القدرة على الإدماج والحوار”.

لفت الى “القلق الكبير” الذي تثيره التطورات في شبه الجزيرة الكورية من سباق جديد للتسلح النووي.

وحض اسرائيل والفلسطينيين على استئناف الحوار قائلا: “لا يجوز لأي نزاع أن يصبح عادة يبدو وكأنه لا يمكن التخلي عنها”.

ودعا الى “تعزيز الجهود من اجل احلال السلام في ليبيا والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية”.

وطالب ب”بذل جهود من اجل التعايش السلمي في بورما والاسرة الدولية الى مساعدة “من لديهم حاجات كبيرة وعاجلة”.

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