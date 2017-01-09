أردوغان: المنظمات الإرهابية تسعى لنقل الحرب لتركيا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن التعاون الإيجابي بين أنقرة وروسيا وإيران فتح الطريق أمام السلام في سوريا، لافتاً إلى أن هدف عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة هو مواجهة تنامي العلاقات الروسية التركية .

وقال أردوغان في كلمة أمام المؤتمر السنوي لسفراء العالم في أنقرة “نتخذ بالتعاون مع روسيا وإيران خطوات تاريخية من أجل فتح الطريق أمام السلام في سوريا”.

وشدد أردوغان على أن التأثير المتصاعد للتقارب الروسي التركي في المنطقة يدفع الكثيرين لتخريب العلاقات بين البلدين، وكذلك نقل الحرب إلى داخل بلاده. وقال “محاولات الذين قتلوا السفير الروسي كارلوف فشلت في تخريب العلاقات الروسية التركية”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن “المنظمات الإرهابية تسعى إلى نقل الحرب من سوريا والعراق إلى تركيا وجرها إلى صراع عرقي وطائفي”.