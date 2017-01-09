الدم حبر الحق من دمشق الى حلب

برعاية نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج وزير الدفاع قدمت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” اليوم الأوبريت الغنائي الاستعراضي بعنوان “الدم حبر الحق” تكريما لأسر الشهداء ولأبطال الجيش العربي السوري واحتفاء بانتصار حلب وذلك في صالة الأسد الرياضية بحلب.

الأوبريت تضمن لوحات غنائية واستعراضية راقصة جسدت على مدى ساعة من الزمن محطات من تاريخ سورية وحضارتها وما تعرضت له من عدوان وكيفية تصدي السوريين له والانتصار عليه بشجاعة وكبرياء بدءاً من أوغاريت ومرورا بتدمر وصولا لتاريخ سورية الحديث وكيف يخوض الجيش السوري واحدة من أعتى وأشرس الحروب ويحقق النصر تلو النصر لحماية أرضه وشعبه.

وتألق وفيق حبيب وصفوان عابد وعبير بطل وسوزانا الوز وميرنا ملوح وعاصم سكر وفارس ياغي ونانسي مقديس في أداء شخصيات العمل فيما تولى الفنان فادي صبيح والفنان لجين اسماعيل دور الراوي الذي يربط بين أحداث وشخصيات الأوبريت بمشاركة أكثر من / 100 / راقص وراقصة من فرقة آرام للمسرح الراقص .

وأكد رئيس جمعية تموز الدكتور مازن حميدي أن الجمعية تعنى منذ تأسيسها عام 2012 بإقامة الأنشطة التي تدعم الجيش العربي السوري وتكرس قصص بطولاته وصموده وتكريم أسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن، منوهاً إلى أن الجمعية ستكرم أكثر من / 2000 / أسرة شهيد من أبناء حلب.

من جانبه أشار الدكتور علي تركماني عضو مجلس إدارة الجمعية أن أهالي حلب هم الكنز الحقيقي وبجهودهم وبطولات الجيش العربي السوري تحررت مدينة حلب كما ستتحرر كل بقعة من بقاع وطننا بجهود وتضحيات كل أبناء سورية منوهاً إلى أن هذا العمل الفني هو رسالة محبة لكل من ضحى في سبيل الوطن ولكل الصامدين في وجه الأعداء والإرهابيين.

حضر الأوبريت السيد حسين دياب محافظ حلب واللواء قائد المنطقة الشمالية وأمين فرع حلب للحزب فاضل نجار والدكتور نايف السلتي أمين فرع جامعة حلب للحزب والدكتور مصطفى أفيوني رئيس جامعة حلب ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وقيادة فرعي حلب وجامعتها للحزب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفعاليات رسمية وأهلية وشعبية وجمهور غفير غصت به صالة الأسد الرياضية .

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