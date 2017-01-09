الدفاع الروسية: رصد31 خرقا لاتفاق الهدنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين 9 يناير/كانون الثاني، أن اللجنة الروسية التركية لمراقبة الهدنة في سوريا رصدت31 خرقا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح مركز المصالحة الروسي في قاعدة “حميميم” السورية في ريف اللاذقية، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن الجانب الروسي من اللجنة “رصد 14 خرقا، 8 منها في محافظة حماة و6 في محافظات دمشق واللاذقية وحلب”.

وأشار البيان إلى أن الجانب التركي من اللجنة المشتركة رصد من طرفه 17 خرقا، 10 منها في ريفي حماة وحلب، و4 في ريف دمشق بالإضافة إلى 3 في محافظات درعا واللاذقية وحمص.

وأكد الجيش الروسي في البيان أن جميع هذه الانتهاكات قيد التحقيق.