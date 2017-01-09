أمريكا تنشر 24 مروحية إضافية في كوريا الجنوبية

قررت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 24 مروحية عسكرية إضافية من طراز إيه إتش-64 إي ضمن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، حسب وكالة الأنباء الكورية.

وذكرت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية الاثنين 9 يناير/كانون الثاني أنه من المتوقع أن تتمركز المروحيات الـ24 الجديدة في قاعدة سووان الجوية حتى استكمال إنشاء قاعدة “كي – 6” الأمريكية في بيونغ تايك.

وفي هذا السياق، صرح فيسينت بروكس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن القوات الأمريكية تعتزم مضاعفة عدد مروحيات أباتشي المنشورة في كوريا الجنوبية.

وجاء نشر المروحيات الإضافية في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بعد سحب مروحية “أو إتش-58 كيوا واريور” كانت قد نشرتها عام 2013، وسحب 30 مروحية استطلاع مسلحة من القوات الأمريكية.