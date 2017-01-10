عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 10-01-2017:

العناوين

“النهار”:

عون في الرياض: تبديد الالتباسات وطي الصفحة

تراجع تاريخي لليرة التركية والبرلمان يناقش تعزيز صلاحيات أردوغان

إيران في مسار تصادمي مع إدارة ترامب: زيادة الانفاق العسكري وتحد لمدمرة أميركية

مصر: مقتل سبعة شرطيين ومدني في هجوم بشاحنة مفخخة في سيناء

“الأخبار”:

صراع الاستخبارات.. إعادة تدوير «جهاديي داعش»

بدعة المختلط الجديد: «النسبية الطائفية» مطيّة لإعادة إنتاج النظام

«الستين» أهون الشرور!

انتخابات الأساتذة: معركة أحزاب ومستقلين

اللاذقية زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»

“البناء”:

الأسد واثق من الوضعين السياسي والعسكري ويدعو الخارج للمراجعة

عملية القدس ترسم مستقبل «إسرائيل» بعد حرب سورية… وقوى المقاومة تتهيّأ

عون يفتتح زياراته بالرياض فاتحاً الباب لمبادرات سعودية عبر لبنان

“الجمهورية”:

جنبلاط لـ”الجمهورية”: كفى

الأبيض الناصع

القاع.. “إستدعاء الشباب” رسالة لمن؟

التشكية المثالية لعام 2016 بقيادة “الدون” رونالدو

“اللواء”:

دعم سعودي قوي للإستقرار و4 ملفات بين الملك سلمان وعون

رزق لـ”اللواء”: خطة شراكة اقتصادية جديدة بين لبنان والسعودية

هجوم “بسيارة مفخخة” على قوات الأمن المصرية شمال سيناء

هدنة سوريا بمهب الريح.. وفصائل المعارضة تعلن انتهاءها

“الديار”:

همّ عون تطبيع العلاقات والاقتصاد

وهمّ الملك سلمان اضعاف نفوذ ايران وحزب الله في لبنان

السعودية سترتاح لكلام عون عن تعزيز قوة الدولة وتعيد الهبة العسكرية

“المستقبل”:

لبنان نحو «استعادة الثقة» العربية

«راند» يحمل الصقيع

بري يبحث مع الزعنون التطورات الفلسطينية

اتفاق عراقي ـــــ أردني على محاربة «داعش»

الاسرار

“النهار” – أسرار:

براغماتي؟…

لاحظ ديبلوماسي أوروبي أن الرئيس العماد عون بعدما أصبح رئيساً للجمهوريّة صار أكثر ممارسة للسياسة البراغماتيّة.

بلاغ روسي…

تردّد أن روسيا أبلغت إيران وتركيا أنها في صدد البحث عن حل سياسي سريع للوضع في سوريا وتطلب تعاونهما، لتفادي الدخول في حرب المدن بعد حلب.

عون و14 آذار…

يرى ديبلوماسي عربي أن انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية ليس فيه غالب ومغلوب وهو وإن كان من فريق 8 آذار فإنّه سيعتمد الكثير من سياسة فريق 14 آذار.

“البناء” – خفايا:

أكد وزير بارز أنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية لا تشكل أيّ مصدر للقلق لدى حزب الله وحلفائه في محور المقاومة، لأسباب عدة أهمّها أنّ نتائج الزيارة لن تكون سياسية، وبالتالي فإنّ أيّ نتائج اقتصادية ومالية تنعكس إيجاباً على لبنان وعلى اللبنانيين الموجودين في السعودية ودول الخليج هي نتائج مرحب بها ومن شأنها أن تريح جميع الأفرقاء في لبنان.

“الجمهورية” – أسرار:

تتخوّف قيادة حزب مسيحي من حصول إمتعاض في كوادره نتيجة المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها هذا الحزب.

يُشير مطّلعون في حزب وسطي إلى أن ترشُّح أحد الوزراء السابقين الى منصب رفيع في الحزب لم يَعُد قائماً لأسباب تتعلّق بتداول السلطة داخله.

دخل سفير دولة إقليمية على خط النزاع الذي يشهده أحد الأحزاب العقائدية دافعاً باتخاذ موقف حاسم عبر طرد بعض القيادات.

“اللواء” – أسرار:

همس

يردّد نائب من كتلة موالية أن مرجعاً كبيراً لا يزال يحتفظ بالهامش المعروف عنه «حرية القرار».

لغز

يحرص أكثر من وزير على الابتعاد عن إعطاء وعود في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، ورغبة في إرجائها إلى الحكومة الجديدة.

غمز

يجزم مصدر وزاري أنه في المرحلة المقبلة لن يبقى أحد من الموظفين الموضوعين بالتصرّف، في وضع كهذا!

“المستقبل” – يقال:

إنّ توافقاً ملحوظاً تمّ خلال الأيام القليلة الماضية بين التيّار «الوطني الحر» و«القوّات اللبنانية» حول تصوُّر مشترك لقانون الانتخاب أساسه أحد الاقتراحات المتداولة في الآونة الأخيرة.

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