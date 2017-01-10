سوريا: الطائرات الأمريكية تخلي الطريق أمام الطائرات الروسية

تحدثت صحيفة أمريكية عن شكاوى الطيارين العسكريين الأمريكيين في سوريا ضد نظرائهم الروس.

وأفادت الصحيفة بأن الطيارين الأمريكيين في سوريا يضطرون إلى إخلاء الطريق أمام نظرائهم الروس.

وتتنحى الطائرات الأمريكية عن الطريق، حسب الصحيفة الأمريكية، لكي تتجنب الاصطدام بالطائرات الروسية.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال تشارلز كوركوران قوله “نادرا ما يتنحون (الطيارون الروس) جانبا، فنخلي الطريق أمامهم… لأننا لا نريد أن يصدمونا”.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة في أكتوبر/كانون الأول 2015 اتفاقية سلامة الطيران في سماء سوريا. غير أن الطائرات الروسية التي تشارك في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا تستمر في الاقتراب من الطائرات الأمريكية بشكل خطير حسب ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

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