اغتيالات لعناصر من الاسايش بالحسكة

قتل مسؤول في ميليشيا “آساييش” وأصيب آخرون، نتيجة انفجار استهدف سيارة ضمن المربع الأمني بالحي العسكري في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي أمس الاثنين.

وقال نشطاء إن التفجير استهدف سيارة القيادي في ميليشيا “آساييش” التابعة لحزب “الاتحاد الديمقراطي” “قهرمان أومري” قرب مركز البريد وسط القامشلي.

وأوضح النشطاء أن “الأومري” يعد أحد المسؤولين عن تسيير أمور جرحى مسلحي حزب “الاتحاد الديمقراطي” واستقبالهم في مشفى “النور”، الواقع شرق مبنى الأمن العسكري، مشيراً أن وظيفته الأصلية هي محاسب بالمشفى.

وأكدت وكالة “هاوار” التابعة لـ”الاتحاد الديمقراطي” أن الانفجار عبارة عن عبوة استهدفت سيارة لعضو “آساييش”، “قهرمان أومري”، والذي يعمل كممثل لـ”آساييش” في مشفى “النور”، أثناء مروره في الشارع الرئيسي في منطقة “السبع بحرات”، مشيرة إلى أن الانفجار الذي وقع قرابة الساعة الـ 19.40مساء أسفر أيضاً عن إصابة شخص آخر نقل إلى مشفى “الرازي” للعلاج.

ولم تتبنى اي جهة عملية الاغتيال في حين وجهت اصابع الاتهام لتنظيم داعش الارهابي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

