كيف سيؤثر تفجير معمل حيان للغاز على الدولة السورية؟

بيّن مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن صور تفخيخ معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي التي نشرها تنظيم داعش الإرهابي، هي صور المعمل من الداخل، ولكن صور الانفجار البعيدة من خارج المعمل لم يتم التأكد منها.

واوضح المصدر المسؤول في وزارة النفط أن المنطقة خارج السيطرة من تاريخ 11/12/ 2016، وهو تاريخ دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة تدمر وحقول الغاز والنفط في حقل الشاعر وحيان والمهر، لافتاً إلى أنه لا يمكن الآن تقدير الأضرار وحجم الخسائر في المعمل والحقل، لكونها خارج السيطرة ولا يمكن الوصول إليها، وبالمقابل لا يمكن الاعتماد على فيديو التفجير الصادر عن تنظيم داعش لكونه يعتبر إعلام العدو.

وأكد عدم وجود أي عامل فني أو مهندس ضمن معمل حيان، حيث تم سحب كامل الطاقم العامل في الحقول والشركة، إضافة إلى الآليات التي يمكن تحريكها وذلك قبل وصول تنظيم الإرهابي إلى المنطقة، وقال المصدر ان تفجير المعمل يهدف إلى منعنا في المستقبل عند إعادة السيطرة عليه من الإنتاج الفوري والاستفادة من الحقل لدعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن لدى الوزارة الحلول والخطط الإسعافية كافة للحقول والمنشآت كافة، ونمتلك خبرات وطنية قادرة على إنجاز هذه العمليات، ولكن الأولوية لتحرير المنطقة بهمة رجال الجيش السوري.

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