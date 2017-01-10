أستانا جاهزة لاستضافة المفاوضات السورية

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن انتهاء التحضير لاستضافة المفاوضات السورية برعاية من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

وفي حديث أدلى به مختار تليوبردي النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني قال: “بلادنا ترحب باستضافة المفاوضات ونحن مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك، فيما تعتمد العملية التفاوضية بحد ذاتها والقضايا التي سيتم بحثها على المشاركين في هذه المفاوضات، وصرنا جاهزين من جهتنا لاستقبال المتفاوضين”.

ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات الأطراف السورية في أستانا عاصمة كازاخستان في الـ23 من الشهر الجاري برعاية موسكو وأنقرة وطهران وبحضور المبعوث الأممي للتسوية السورية ستيفان دي مستورا.

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