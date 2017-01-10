بري لن يطرح أي قانون دون توافق سياسي حوله

نقلت صحيفة “الأخبار” عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري توضيحه، أنه لن يطرح أياً من الصيغ المقترحة لقوانين الانتخاب على الهيئة العامة لمجلس النواب ما لم يسبقها توافق سياسي خارج المجلس تكرّسه التفاهمات الجانبية، ينتقل من ثمّ إلى داخل المجلس كي يصير إلى إقراره، مشيرا إلى تجربة أعمال اللجان النيابية المشتركة فالفرعية فالمصغرة منذ عام 2012، سنة قبل موعد انتهاء ولاية برلمان 2009، أفضت عشرات الاجتماعات إلى النتيجة الصفر، بسبب إصرار كل فريق ليس على التمسك باقتراحه لقانون الانتخاب، بل أيضاً رفض اقتراح الآخر.

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