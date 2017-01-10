البنتاغون يغير التكتيك في سوريا

قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) زيادة التنسيق مع العسكريين الروس في سوريا.

وكشفت صحيفة اميركية السبب الذي يدفع البنتاغون لتغيير تكتيكه بزيادة التنسيق مع وزارة الدفاع الروسية في سوريا حيث تشارك قوات تابعة للدفاع الروسية في عمليات مكافحة الإرهاب هناك، قائلة إن التنسيق يستهدف تجنب حوادث الاصطدام الممكنة بالطائرات الروسية في سماء سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطيارين الأمريكيين في سوريا يشكون من اقتراب الطائرات الروسية من طائراتهم بشكل خطير. ولا بد من الإشارة إلى أن الصحفيين كشفوا عن سبب آخر لتغيير تكتيك البنتاغون يتعلق بوصول الرئيس المنتخب الجديد دونالد ترامب إلى السلطة… فهو كان قد أبدى الرغبة في التعاون مع موسكو في سوريا.

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