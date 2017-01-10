اجتماع لـ30 مسؤولاً فلسطينياً في بيروت

ذكرت مصادر فلسطينية لصحيفة “الحياة” أن “نحو 30 أميناً عاماً ونائب أمين عام وعضو لجنة تنفيذية في فصائل وقوى فلسطينية آتين من بلدان عدة، سوف يجتمعون في سفارة فلسطين في بيروت، بدءاً من اليوم وعلى مدى يومين، في إطار اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، على خلفية مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الصادر في 27 من الشهر الماضي”.

وأوضحت المصادر أن “الاجتماع سيركز على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة. كما سيكون اجتماع اللجنة مناسبة لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية عموماً”.

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