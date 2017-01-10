النصرة تواجه اغتيال قادتها بالصمت.. مكيدة حرب ام النهاية؟

صعدت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة٬ من استهداف قيادات “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة) سابقاً٬ تزامناً مع استهداف داخلي للجبهة من قبل جهات مجهولة بالعبوات الناسفة التي تستهدف قياداتها بشكل شبه يومي.

ويأتي الاستهداف المزدوج في توقيت غريب٬ إذ أنه بدأ بعد إبرام اتفاق موسكو الثلاثي بين (روسيا وتركيا وإيران)٬ وبينما لم تبدأ واحدة من تلك الدول أعمالاً عسكرية واضحة ضد “فتح الشام”٬ أخذت واشنطن ذلك على عاتقها٬ علماً انها ليست طرفا في الاتفاق٬ ولم ترشح أي معلومات عن اتفاق بينها وبين جهة ما لاستهداف الجبهة المصنفة أمريكياً ودولياً على لوائح “الإرهاب”.

فخلال عشرة أيام فقط٬ قتلت طائرات التحالف عدة قياديين محليين في الجبهة من خلال عمليات مركزة٬ فقد قضى اثنان من قيادات الصف الثاني في “جبهة فتح الشام” مساء يوم 1­1-­2017 بقصف من طائرة استطلاع استهدفت سيارتهم على تل ثلاثة آخرون في طريق حزانو­ باب الهوى بريف إدلب الشمالي٬ وهم خطاب القحطاني وأبو المعتصم الديري.

كما قُتل ثلاثة اخرون في قصف مماثل طال سيارتهم بعد دقائق من استهداف السيارة الأولى٬ عرف منهم أبو عمر التركستاني.

وقصفت طائرة استطلاع تابعة للتحالف الدولي مسيرة عن ُبعد٬ بعد ظهر يوم الجمعة الفائت منزل أحد القادة الشرعيين للجبهة في بلدة تفتناز بريف إدلب أودت بحياته وشخص آخر٬ والقيادي هو يونس شعيب المعروف بأبو الحسن تفتناز٬ ومحمد كمال شعيب وابن أبو الحسن واسمه حسن شعيب.

كما قتل صباح أمس القيادي “أبو يوسف رحبة” من “جبهة فتح الشام” جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة على طريق بلدة سنجار بريف إدلب الجنوبي٬ ومساء امس انفجرت عبوة ناسفة على طريق سراقب­ آفس بسيارة قيادي آخر بالجبهة إلا أنه نجا من الحادث.

وعلى الرغم من الضربات المتتالية والموجعة٬ يبدو عدم صدور أي رد فعل عن الجبهة مستغرباً٬ فالردود كانت معدومة تقريباً على المستويين العسكري والإعلامي٬ عدا قيام الجبهة يوم الاحد بعملية ضد حاجز للجيش السوري في “سعسع” بريف دمشق٬ وهو ما يعتبر من الأعمال العسكرية اليومية الاعتيادية٬ ويرى المقدم “محمد حمادو” أن “غياب أي رد فعل من جبهة فتح الشام هو أمر داخلي وشأن خاص بالجبهة”٬ معرباً عن اعتقاده بأن “سببه هو تركيزهم حاليا على الوضع الأمني الداخلي وتكثيف الجهود لعدم كشف مقراتهم وتحركات قياداتهم”.

يذكر أن قائد الجبهة “أبو محمد الجولاني” قد أعلن أواخر شهر تموز من العام الفائت٬ فك ارتباط جماعته بتنظيم القاعدة٬ وتغيير اسمها من “جبهة النصرة” إلى “جبهة فتح الشام”٬ بعد ضغوط وتفاهمات مع أطراف داخل المعارضة المسلحة٬ إلا أن واشنطن وموسكو وعموم حلفاء سوريا لم يغيروا موقفهم من الجبهة.

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