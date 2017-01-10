الآلاف يشاركون في تشييع رفسنجاني

تجمع عشرات الآلاف في جامعة طهران صباح الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني لحضور تشييع جثمان الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي سيؤمه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وحضر إلى جامعة طهران عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية من مختلف الانتماءات.

وبدت في المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي أعداد كبيرة من الناس محتشدة في الشوارع المحيطة بجامعة طهران حيث سيؤم خامنئي صلاة الجنازة على رفسنجاني الذي توفي الأحد 8يناير/ كانون الثاني عن عمر يناهز 83 عاماً قبل دفنه في ضريح أيه الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.

وحمل عدد كبير من المشاركين في الجنازة صور المرشد الأعلى ورفسنجاني جالسين جنباً إلى جنب مبتسمين.

وكتبت إمرأة على لافتة “وداعاً يارفيق دربي”.

وأعلن الثلاثاء يوم إجازة وأغلقت بعض الشوارع وسط طهران وتم توفير وسائل النقل مجاناً لإفساح المجال أمام سكان العاصمة للمشاركة بأعداد كبيرة في الجنازة.

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