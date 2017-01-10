على ماذا اتفق حمادة مع نظيره السعودي.. ؟!

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الرياض، أن “إحياء الهبة السعودية للجيش سيكون على طاولة المحادثات الموسعة التي تعقد ظهرا في العاصمة السعودية”.

وأشار حمادة في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 100,3-100,5″، إلى أنه عقد اليوم اجتماعا مع وزير التعليم السعودي واتفقا على زيارة قريبة له للبنان لتوقيع اتفاقية تربوية، لافتا إلى أن “هذه الخطوة تمثل أول مؤشر لتطبيع سريع وجيد في العلاقات بين البلدين ورفع الحظر المفروض على سفر الرعايا الخليجيين إلى لبنان”.

وقال: “إتفقنا على وضع اتفاقية تربوية تعليمية وبحثنا في وضعها على أن يأتي هو إلى بيروت لتكون بداية تدفق السعوديين الى لبنان لتوقيعها. كما تطرقنا لكل ما يخص دعم السعودية للطلاب اللبنانيين. وبحثنا في ملف الجامعة اللبنانية وآفاق التعاون مع المملكة في القطاع الجامعي”.

ولفت حمادة إلى أن “مجرد زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية وتنظيمها والحماس الظاهر لدى الجانبين، يدل على بداية جيدة جدا للعهد الجديد”.

وقال: “نشعر ساعة بعد ساعة أن ما شاب العلاقات الخليجية عامة والعلاقات السعودية خاصة من تأزم وسوء تفاهم هو إلى زوال”.

وردا على سؤال، أكد حمادة أن “قضية العسكريين لدى داعش مطروحة على رأس جدول أعمال الزيارة الرئاسية إلى قطر”، قائلا: “عودتنا على لعب دور الفدائي في هذه الأمور”.

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