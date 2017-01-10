القطاع المصرفي السوري يتكبد خسائر فادحة

أظهرت بيانات مصرفية رسمية، الاثنين 9 يناير/كانون الثاني، أن إجمالي خسائر القطاع المصرفي الحكومي في سوريا تجاوز 143 مليار ليرة سورية ( 276 مليون دولار).

وبحسب البيانات المصرفية، فقد بلغت الأضرار المباشرة موزعة حسب المصارف، نحو 138 مليار ليرة سورية أضرار مصرف التوفير (أي ما يعادل 96.5% من إجمالي الأضرار)، وأضرار المصرف التجاري مليار ليرة سورية إضافة إلى بعض المبالغ بالعملات الأجنبية. كما وصلت أضرار المصرف الزراعي إلى 3.458 مليارات ليرة سورية، وإجمالي أضرار المصرف الصناعي 145 مليون ليرة سورية، وبلغ إجمالي أضرار مصرف التسليف الشعبي 235.2 مليون ليرة سورية، وبلغت الأضرار الإجمالية للمصرف العقاري 310.4 ملايين ليرة سورية.

يذكر أن هذه البيانات لا تشمل الأضرار التي لحقت بالعقارات والأضرار في فروع المصارف في المناطق الساخنة التي يصعب الوصول إليها وإجراء الكشف لحصر الخسائر.

الدولار=517 ليرة سورية

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