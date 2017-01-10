الاشتباكات تحتدم على جبهتين.. ماهما؟

شن الطيران الحربي السوري سلسلة غارات مستهدفاً مواقع للنصرة في دير فول وعز الدين فيما لقي أكثر من 20 مسلحاً مصرعهم إثر تلك العمليات كذلك تجددت المعارك بين الجيش وتنظيم داعش بمحيط المحطة الرابعة وقرية شريفة كما قصف الجيش نقاط تمركز لداعش شرقي جبال الشومرية بريف حمص.

وفي الغوطة الشرقية استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في محيط كتيبة الصواريخ بحرزما بعد عملية تسلل قامت بها المجموعات المسلحة على نقاط للجيش السوري في خرق متكرر لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر ميداني ان سلاح المدرعات والمدفعية في الجيش السوري استهدف مواقع وتحركات وطرق امداد واخلاء المسلحين بشكل مكثف.

اما في ريف دمشق كذلك الامر اشتدت المعارك بين الجيش والمجموعات المسلحة في محور بسيمة والحسينة وسط تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف ينفذه الجيش في متاريس وانفاق من جهة الحسينية بسيمة، ومغاور للمسلحين بجرود بسيمة وتحركات المسلحين بالجرود بين عين الخضرة والفيجة والجرود الواصلة بين عين الفيجة وديرمقرن بوادي بردى.

كذلك استهدف الجيش مواقع النصرة في بصواريخ أرض أرض في قرى بسيمة والفيجة وحارة السبيل بوادي بردى ويحقق إصابة مباشرة .

ونبقى في ريف دمشق حيث وصل عشرات المسلحين من قرى دير قانون، هريرة، برهليا، كفر العواميد، كفير الزيت الى حاجز دير قانون بغية تسوية اوضاعهم ضمن الاتفاق الذي تم ابرامه في تلك القرى.

وفي ريف إدلب تابعت المجموعات المسلحة المتمركزة في بلدة بنش استهداف بلدة الفوعة بريف إدلب بقذائف الهاون.

الى ذلك قالت مواقع كردية ان مسلحو “قوات سوريا الديمقراطية” وضمن عملية “غضب الفرات” صدوا هجوماً لمسلحي تنظيم داعش على قرية “جب شعير” جنوب شرق بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الشرقي لدى محاولة التنظيم استعادة السيطرة عليها، واوقعوا اصابات مؤكدة في صفوف المهاجمين.

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