قمة لبنانية سعودية.. متى ؟

تعقد بعد ظهر اليوم في الرياض قمة لبنانية- سعودية تجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ان تسبقها جلسة محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والسعودي.

هذا، وكان رئيس الجمهورية استهل نشاطه في اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها الى المملكة العربية السعودية، بلقاء مع اعضاء الوفد الرسمي لوضع اللمسات الاخيرة على المواضيع التي سيتم بحثها بين الجانبين اللبناني والسعودي في مختلف محطات الزيارة.

والتقى الرئيس عون في مقر الاقامة قبل الظهر، وزير الثقافة والاعلام عادل بن زيد الطريفي في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول والسفير اللبناني لدى المملكة عبد الستار عيسى عن الجانب اللبناني، وعن الوفد السعودي: الوزير المرافق ابراهيم العساف ووفد من وزارة الثقافة والاعلام والقائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري.

وتم خلال اللقاء عرض الآفاق الاعلامية وسبل التعاون في هذا المجال.

كما استقبل الرئيس عون وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في حضور الوزير رفول والسفير عيسى عن الجانب اللبناني، والوزير المرافق ابراهيم العساف وكبار المسؤولين في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، والقائم بالاعمال البخاري عن الجانب السعودي.

وبعد اللقاء، قال الوزير القصبي: “ان لبنان جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، واستقراره وأمنه هما استقرار للمنطقة، وقربه من المملكة السعودية ليس بالمسافة فقط، بل روحا وحضارة وينظر السعوديون الى لبنان بنظرة خاصة، وكثير من العوائل السعودية ينشدون الراحة والترفيه المسؤول في لبنان.

لقد جمع هذا البلد الجمال الطبيعي والجغرافي وهناك مميزات تشجع السياحة، ولا شك ان الاستقرار في لبنان سيشجع السياحة وعودتها. ونأمل ان يعزز امن السائح السعودي لأن الامن هو الجاذب الاول للسياحة، وان يتمتع لبنان باستقرار دائم”.

وكان الوزراء من اعضاء الوفد عقدوا قبل الظهر سلسلة لقاءات مع نظرائهم السعوديين، استهلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بلقاء وزير التعليم السعودي احمد العيسى.

كما التقى وزير المال علي حسن خليل نظيره السعودي محمد الجدعان الذي صرح بعد اللقاء، فقال: “انا سعيد جدا بلقاء اخي وزميلي وزير المالية واعتقد ان اللقاء هو لقاء اخوة، والتعاون مستمر. وزيارتي اليوم لفخامة الرئيس وصاحب المعالي مهمة بالنسبة للمملكة واتطلع الى مزيد من التعاون. تباحثنا في الشأن الاقتصادي والمالي ومجالات تطوير العلاقات وان شاء الله تكون الاخبار جيدة بإذن الله في المستقبل”.

والتقى وزير الاعلام ملحم الرياشي وزيرالثقافة والاعلام السعودي الدكتور عادل الطريفي، الذي قال: “نرحب بمعالي وزير الاعلام اللبناني الصديق والزميل والاستاذ والمؤلف. ان الزيارة اكثر من رائعة بمرافقة فخامة الرئيس ميشال عون. المملكة العربية السعودية تحتفي اليوم بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية المهمة والتي تهدف الى تعزير العلاقات بين المملكة ولبنان وهي علاقات تاريخية بالفعل ولكن، هناك حرص من القيادة في كلا البلدين على رفع العلاقات الى مستوى كبير للغاية في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المسائل وايضا زيادة نسبة التوافق بين لبنان والسعودية في ما يتعلق بالقضايا الاقليمية التي تهم البلدين. لا شك ان لدى لبنان مشكلات حدودية كثيرة للغاية، وهو يتحمل جزءا كبيرا من اللاجئين من عدد من الدول العربية وقد شهد مرحلة من الفراغ الرئاسي ربما اثرت على علاقاته بدول العالم وبالدول العربية، ولكن كان اختيار الشعب اللبناني لفخامة الرئيس ميشال عون نقطة بداية ناجحة ان شاء الله”.

الى ذلك، إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي. وتحدث الوزير خوري بعد اللقاء، فقال: “كان الاجتماع وديا واكثر من ايجابي. الوزير القصبي لديه معرفة وحب للبنان كما حبنا للسعودية. تحدثنا بأمور تجارية تتعلق بصناعة الترفيه ولبنان هو من البلدان التي تتمتع بالخبرة الكافية في هذا المجال وكان هناك طلب للتعاون معنا في هذا السياق. وتحدثنا ايضا عن الخدمات، فلبنان معروف بالخدمات التي يصدرها للدول العربية، وكان للوزير القصبي ملاحظة مفادها ان لبنان يتمتع بروح عربية وبخدمات اوروبية. كما تناولنا موضوع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتجارة بين البلدين بهدف تعزيزها. وتم التطرق الى التعاون المالي والمصرفي، بعد ان اثبت لبنان انه يتمتع بقطاع مصرفي واعد وقدرته على مواجهة التحديات، وسنضع اطرا للتعاون في هذا السياق”.

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