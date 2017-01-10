سرعة الانترنت في لبنان ستزيد 20 ضعف !

أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله في تصريح له بعد اجتماع اللجنة أن “ملف الانترنت غير الشرعي ما زال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية ومرحلة المسارات القضائية، لكن المطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بت هذه الأمور”، مشيراً الى أن “الجهة مدعية مستمرة بمتابعة ملف التخابر الدولي غير الشرعي بهذا الموضوع وستلاحق هذا الملف حتى الوصول الى النهاية المنشودة ومحاسبة اي متورط”.

وجدد فضل الله تأكيده “استمرارنا في ملاحقة هذا الملف ومتابعته ومواكبة عمل القضاء حتى الوصول إلى النتائج النهائية، فهناك خطوات ايجابية تحققت”، لافتاً من جهة أخرى إلى أن “ما سمعناه اليوم في ما يتعلق بملف الفايبر المشروع الذي دفعت الدولة عليه 55 مليون دولار، هو كلام مختلف عما كنا نسمعه في الماضي داخل اللجنة بأن الـ4G والـDSL لا يمكن ان يتطورا اذا لم يستكمل هذا المشروع، وبالتالي هذا المشروع فيه مشكلات معينة بتمديدات الكايبل وما سمعناه اليوم ان هناك تجهيزات اشترتها الدولة بـ6 مليون و700 ألف دولار موجودة بمخازن لا تستخدم ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار، ولم يتم تمديدها وحتى اننا لا نعرف ما اذا كانت صالحة ام غير صالحة، وهناك مشكلة اليوم بين الوزارة والشركة حول الملف”.

وأشار فضل الله إلى أننا “سمعنا أن هناك تسوية والوزارة لا تريد الاكمال بهذه التسوية لأنها لا تريد أن تستمر بهذه المعدات، وإذا لم نكمل المشروع لا يتطور الانترنت وعند انجازه ستزيد سرعة الانترنت في لبنان 20 ضعف”.

واعتبر أننا “كلنا نعاني من مشاكل الانترنت ويجب معالجتها ودراسة أسعار الانترنت والتخابر، كما أنه يجب توسعة السنترالات للخطوط الثابتة، فأي مواطن لبناني يريد خطا ثابتا في الكثير من المناطق يمكن أن ينتظر سنة أو سنتين ليحصل على الخط، لذلك يجب توسعة السنترالات، وقد وعدنا بالعمل على توسعتها”، آملاً “أن تقوم الدولة بمواكبة المشاريع التي تقدمها وتعمل على إنجازها”.

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