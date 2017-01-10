قسد تعلن التعاون مع تركيا.. هل صدقت تحليلات الحدث نيوز؟

في مقال خاص سابق للحدث نيوز تحدث الموقع عن اتفاق كردي تركي فضحته زلة لسان كردية حين تحدثت عن طعنة بالظهر من الجانب التركي، حيث توقع الحدث نيوز وقتها ان يكون هناك اتفاق كردي تركي غير معلن تضمنه أميركا او على الاقل شبه اتفاق حتى ولو لم يكن اتفاقا موقعا على الاقل اتفاقا شفهيا شاركت اميركا به لتضمن عدم الاشتباك بين قوتين تدعمهما في ذاك الوقت داخل الارض السورية ، الاكراد وتركيا.

اليوم اعلن المتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية طلال سلو ان قسد “الاسم المختصر للقوات” مستعدة للتعاون مع تركيا ويتطلعون لبناء علاقات تعاون معها، فهل هذا الاعلان هو بمثابة اظهار للاتفاق الكردي التركي السابق الذي تحدث عنه الحدث نيوز في مقال سابق موجود على الرابط التالي:

الكثير من علامات الاستفهام تطرح حول هذا الاعلان، الذي بالتأكيد ليس خوفا من تركيا وانما هناك تطورات اكثر عمقاً ستظهر قريبا وماعلينا سوى الانتظار والترقب.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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