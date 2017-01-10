قبل استانا.. مفاوضات في انقرة يكشف عنها قياديي في ميليشيا الحر

تمهيدا لمفاوضات استانا، يعقد في أنقرة اجتماعًا موسّعًا بين أطراف في المعارضة السورية، مع ممثلين عن روسيا والحكومة التركية غدًا، الأربعاء 11 كانون الثاني.

وقال قيادي في “الجيش الحر” أن الاجتماع سيجري غدًا، موضحًا أنه يضم أطراف مختلفة من المعارضة بعد توسيعها.

ويتضمن وفد المعارضة ممثلين عن الميليشيات المسلحة، وما يسمى الائتلاف الوطني المعارض، والهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى الحكومة السورية المؤقتة، ومعارضين مستقلين.

“لم تُطرح أجندة الاجتماع حتى اليوم”، وفق القيادي، الذي قال إنه “موسّع وله أهدافه”، دون ان يذكر أي تفاصيل أخرى عن مضمون الاجتماع ومحاور النقاش فيه.