روسيا تنقذ احد احياء حلب من الابادة الكاملة

كشف خبراء إزالة الألغام الروس العاملون في شرق حلب عن مخزن لقذائف يدوية الصنع تكفي لنسف حي بأكمله، حيث فخخ المسلحون المخزن قبل انسحابهم بشبكة تفجير أساسية واحتياطية.

استطاع العسكريون الروس بأجهزة الكشف التي بحوزتهم وبفضل الكلاب البوليسية الكشف عن موقع المخزن وإبطال مفعول شبكة تفخيخ القذائف التي كانت بداخله، قبل نقلها إلى خارج الأحياء السكنية وإتلافها.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول عن إرسال وحدات هندسية عسكرية إلى سوريا للمشاركة في إزالة الألغام في مناطق شرق حلب المحررة من المسلحين.

وذكرت الوزارة أن خبراءها مزودون بأحدث أنواع المعدات لنزع الألغام والوقاية من خطر انفجارها ومؤهلون للعمل بشكل مستقل في مختلف الظروف.

الفريق سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ذكر بدوره أن مجموعة مكونة من أكثر من 200 عسكري و47 آلية بما فيها الروبوتات ستعمل على تطهير حلب من الألغام والمفخخات التي تركها المسلحون.

وسبق للعاملين في المركز الروسي لنزع الألغام وطهروا مدينة تدمر الأثرية السورية بعد تحريرها من المسلحين والزمر الإرهابية، حيث فككوا زهاء 18 ألف عبوة ومشطوا 825 هكتارا من أراضي المنطقة.

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