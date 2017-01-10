بدء القمة اللبنانية السعودية وسلمان أعطى توجيهاته بالتجاوب مع طلبات لبنان

10 يناير, 2017 - 2:47 مساءً
10 يناير, 2017
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