معزون في السفارة الإيرانية بوفاة رفسنجاني

تقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد فتحعلي وأركان السفارة التعازي برئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ هاشمي رفسنجاني، في مقر السفارة في بئر حسن، حيث غصت القاعة بالمعزين، وأبرزهم وزير العدل سليم جريصاتي ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الدولة علي قانصو، وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، النواب قاسم هاشم، علي عمار، ناجي غاريوس، مروان فارس، نوار الساحلي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ممثلا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الوزراء والنواب السابقون عمار الموسوي، عدنان منصور، محسن دلول، ناجي البستاني، فوزي صلوخ، محمد برجاوي، فيصل الداود، كمال الخير، زاهر الخطيب، ، وسفراء وهيئات قنصلية وديبلوماسية، وفد “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبدالله، الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، رئيس الهيئة الشرعية في “حزب الله” الشيخ محمد يزبك، وفد من قيادة حركة “أمل” برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية محمد نصرالله، نائب حاكم مصرف لبنان علي شرف الدين، قائد سرية الضاحية العقيد محمد ضامن، وفد من “حركة التوحيد”، ممثلو “الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية” وممثلو الفصائل الفلسطينية، وشخصيات وفاعليات سياسية وديبلوماسية وأمنية وإعلامية وإجتماعية.

ودون جريصاتي كلمة في السجل الذهبي، ممثلا رئيس الجمهورية: “بغياب فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام سماحة آية الله الشيخ أكبر هاشمي رفسنجاني، يفتقد العالم الإسلامي بصمة رصانة ورجل حوار تميز بقوة الإقناع ووضوح الرؤيا حتى غدا نهجا ومدرسة. إنني إذ أشاطركم شديد الألم لفقدانه أتقدم منكم شخصيا ومن خلالكم إلى أسرة الراحل الكبير وشعبكم الصديق بأحر التعازي، سائلا القدير أن يسكنه فسيح جناته. العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية”.

وسجل بو عاصي: “باسمي واسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أتقدم من سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الصديق بأحر التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله سماحة آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام سائلين لروحه الرحمة الإلهية وللشعب الإيراني الصبر والسلوان. بيار بو عاصي وزير الشؤون الإجتماعية”.

ويستمر يوم غد الأربعاء تقبل التعازي في مقر السفارة من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة بعد الظهر.

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