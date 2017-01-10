كيف اصبحت الحياة في المناطق التي وقعت اتفاق المصالحة؟

تبدلت الحياة تماما في المناطق التي تم فيها توقيع اتفاق المصالحة بريف دمشق ففي مدينة التل التي عانت قبل المصالحة من تحكم بعض المسلحين الذين كانوا ياخذون ضريبة مقدارها 100 ليرة عن كل كيلو غرام يدخل الى المدينة، اصبح الوضع مختلفا بعد رحيلهم وعودة الحياة الى ماكانت عليه سابقا.

وقالت لجنة المصالحة في المدينة عبر صفحتها في “فيس بوك”، 4 كانون الثاني، إنه عقب التسوية دخلت الأدوية إلى جميع الصيدليات، وفتح مخبز التل الآلي، الذي وفر مادة الخبز بشكل واضح في المدينة.

اما الأوضاع الاقتصادية في مدينتي قدسيا وخان الشيخ اللتين أجرتا المصالحة قبل أشهر،فهل بافضل حالاتها وعادت الى سابق عهدها.

ففي خان الشيح أكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي في البلدة جيد جدا، في ظل توافر المواد الأساسية والغذائية.

وأوضحت المصادر أن الأسعار قريبة إلى أسعار العاصمة دمشق، إذ يبلغ سعر كيلو السكر 350 ليرة، وكيلو الرز بين 350 إلى 600 بحسب الجودة، في حين يبلغ كيلو اللحمة ثلاثة آلاف ليرة للكيلو، وسعر أسطوانة الغاز ثلاثة آلاف.

أما قدسيا فقد شهدت تحسنًا في توفر المواد الغذائية والأساسية، بحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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