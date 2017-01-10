مقتل الجنديين التركيين اللذين فقدا في سوريا

أعلنت وكالة الأناضول التركية للأنباء الثلاثاء مقتل الجنديين التركيين اللذين فقدا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء خدمتهما بشمال سوريا، مشيرة إلى أن جثتيهما أعيدتا إلى البلاد.

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني أن جنديين تركيين فقدا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء خدمتهما في شمال سوريا قتلا، مشيرة إلى أن رفاتهما أعيدت إلى البلاد.

وقال الجيش التركي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني إنه فقد الاتصال باثنين من جنوده. وأصدر تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلاميةط في اليوم ذاته بيانا زعم فيه إن مقاتليه خطفوا جنديين تركيين.

وكان الجنديان ضمن العسكريين الأتراك المشاركين في عملية “درع الفرات” التي تهدف إلى طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، وكذلك منع الجماعات الكردية المسلحة من السيطرة على أراض في تلك المنطقة.

ولم توضح الوكالة التركية كيف قتل الجنديان.

وقالت الوكالة إن أحد الجنديين سيوارى الثرى في إقليم أضنة في جنوب تركيا، في حين سيدفن الآخر في إقليم كاناكالي في شمال غرب البلاد.

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