الحريري:البلد ماض نحو التقدم

اثنى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على جهود القوى الامنية والجيش اللبناني في مكافحة الارهاب، قائلا: هذا امر واضح للبنانيين، والتهديد موجود، ولكن قدرنا ان نحافظ على بلدنا وترسيخ الامن والاستقرار فيه.

وخلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، قال:”ستلمسون ان البلد ماض نحو التقدم ولا خلاف على اي امر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين”.

ولاحظ ان الاحتقان بين اللبنانيين تراجع كثيرا، وقال: بدأنا نشتغل سياسة، بعدما كنا تشتغل ببعضنا البعض، ومشروع رئيس الجمهورية ومشروعنا هو أن ننهض بالبلد، وموضوع مكافحة الفساد يهمنا كلنا ولا بد من تعميم المكننة في كل دوائر الدولة لمكافحة الفساد.

وحول قانون الانتخاب، قال: هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي. نحن ملتزمون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، ولكن التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات.

أضاف: إن مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية اما انا شخصيا فاضيف اليها التزامي بالكوتا النسائية، لانه يجب تعزيز دور المراة في الحياة السياسية العامة.

وعن مواقف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات الجديد، لفت الى ان “وليد بك عنده هاجس أساسي، وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق ان نريح جيمع الطوائف لا ان نثير هواجسها. وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وانا معه في هذا الامر”.

وعن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للسعودية، قال: “الاساس هو اللقاء بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس عون، وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان، وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا”.

وعما يتردد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اشار الى ان “هذا الموضوع أثير في الاعلام فقط، ولم يتم تداوله بيني وبين الرئيس عون”، معتبرا ان “حاكم مصرف لبنان قام بعمل كبير لمصلحة لبنان وكلنا نعرف مدى اهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا”، لافتا الى ان “البعض يحاول الايحاء أن هناك فريقا ضد آخر في هذا الموضوع، وهذا ليس صحيحا، ونحن مجمعون على مصلحة البلد”.

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