المستقبل تبارك زيارة الرئيس عون لدول “ظهرها المالي”

رأت كتلة “المستقبل” ان “زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية لها أثر إيجابي في إعادة ترميم العلاقات الأخوية مع السعودية بشكل خاص ومع باقي دول الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام”.

وفي بيان لها بعد اجتماعها الاسبوعي، أكدت الكتلة ان “الزيارة تأتي في لحظة مناسبة تخدم مصالح لبنان واللبنانيين، على مختلف المستويات وبالتالي فإنّ الكتلة ترى ضرورة البناء عليها وتعميقها وتوسيعها نحو بلدان الخليج الأخرى ومصر بما يعين على تركيز الدعائم الصحيحة للسياسة الخارجية العربية للبنان”.

وشددت الكتلة على انه “يجب على الحكومة الانصراف من دون أي تأخير الى العمل من اجل إعداد الموازنة العامة للعام 2017 كما والتركيز في عملها على مواكبة ورشة إنجاز القانون الجديد للانتخابات النيابية”.

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