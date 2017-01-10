تويني زار خضر: لنخرج لبنان من دوامته

استقبل متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران جورج خضر، في مطرانية جبل لبنان في برمانا، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وأجرى معه جولة أفق حول مواضيع الساعة على الساحة اللبنانية والأجواء المشجعة والتفاؤلية التي رافقت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية والشيخ سعد الحريري رئيسا للحكومة.

بعد اللقاء، قال تويني: “تشرفت اليوم بزيارة سيدنا جورج خضر لأخذ بركته ولأستنير بأرائه والعمل بتوجيهاته وأفكاره عن الأخلاقيات في كل المجالات، الروحية والسياسية والإجتماعية. وزودني سيادته بتعليماته وإرشاداته لتكون زادا لي في حياتي السياسية، خصوصا في هذه المرحلة التي أتبوأ فيها وزارة حساسة تهم كل اللبنانيين الشرفاء، الذين يريدون القضاء على الفساد، ولدى سيادته نظرة حول الفساد في السياسة وفي المجتمع. وهو يرى أن الفساد هو الذي يضر في بناء الأوطان وحمايتها، وهي أفة يجب استئصالها، أولا من المجتمع الذي يرى أن الفساد بات شيئا طبيعيا، بينما ما هو غير طبيعي الأخلاقية والنزاهة. ويرى سيادته أن الفساد موجود ليس فقط في لبنان، لكن في المنطقة العربية ككل، وخصوصا في الدول المجاورة للبنان التي تشهد حروبا ونزاعات”.

اضاف: “ويأمل منا سيادته، كدولة وكعهد جديد على رأسه فخامة العماد ميشال عون وفي ظل حكومة جديدة على رأسها الرئيس سعد الحريري، أن نخرج لبنان من الدوامة التي يعيش بها وهي تعيق إزدهاره وتطوره وتقدمه، وأن نعمل بيد واحدة من أجل غد أفضل ومن أجل القضاء على الفساد ليستقيم عمل الدولة ويرتاح أبناء لبنان في معيشتهم وعيشهم. ووعدت سيادته أن يكون القضاء على الفساد في لبنان هو عنوان انتصارنا على ذاتنا وفي كل مكان يتعشش فيه الفساد في المؤسسات ولدى بعض السياسيين، مع الأسف، الذين يجب أن يكونوا عنوانا للأخلاق والنزاهة وبسياسيين من هذا الطراز تبنى الأوطان. وحملني المطران خضر بركته للعهد الجديد والعاملين فيه وفي مؤسساته”.

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