بعد عامين من “القضاء عليها” القضاء ينصفها في لبنان

ردّت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة طلب التمييز المقدم من زوج رولا يعقوب الى محكمة الجنايات في الشمال بجناية التسبب بالموت.

وتوفيت رولا يعقوب في تموز 2013 إثر ضربة تلقتها على رأسها من زوجها كرم البازي.

وبعد 3 سنوات على موت رولا يعقوب، كانت قد أصدرت الهيئة الاتهامية في الشمال قراراً يقضي بفسخ قرار قاضي التحقيق الصادر في كانون الثاني 2014 وإحالة كرم البازي على محكمة الجنايات بعدما أثبت القضاة أنّ المدّعى عليه كان “يمارس العنف والشدة بحق زوجته المرحومة رولا يعقوب وقت حصول الوفاة وقبلها، وتوافر الأدلة والقرائن على أن هذا العنف المرتكب هو سبب الوفاة”.

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