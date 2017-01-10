بالصور تقدم القوات العراقية في الموصل

10 يناير, 2017 - 5:02 مساءً المصدر: وكالات
بالصور تقدم القوات العراقية في الموصل

 

  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل
  • تقدم القوات العراقية في الموصل

 

المصدر: وكالات
10 يناير, 2017
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