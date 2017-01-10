العراق: حيدر العبادي: هناك انهيار كبير يشهده تنظيم داعش في مدينة الموصل

10 يناير, 2017 - 5:21 مساءً
10 يناير, 2017
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