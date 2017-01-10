2000 عنصر من داعش فروا من ساحل الموصل الايسر الى الايمن

وذكرت الصحيفة في تقرير ان “الفين من مسلحي داعش فروا من ساحل الموصل الايسر الى الايمن عقب الخسائر الاخيرة للتنظيم شرق الموصل”.

من جانبه، ذكر محلل الشؤون العراقية في معهد واشنطن لدراسة الحرب باتريك مارتن للصحيفة ان “القوات العراقية تتقدم بنحو جيد شرق المدينة لإنها استفادت من بعض الاخطاء”، مشيرا الى انه “ما زال امامها المزيد من التحديات وخاصة ما يتعلق بتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة ومنع حصول اية ثغرات فيها”.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم “داعش” في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.