إنتهاء الاجتماع السادس للجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق النووي في فيينا

أفادت وكالة “فارس” أنه وعقب انتهاء هذا الاجتماع التقى الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي الوفد الأميركي في فندق كوبورغ بفيينا.

كما من المقرر أن يلتقي عراقجي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو في مقر الوكالة بفيينا.

وجرى في الاجتماع السادس للجنة المشتركة مناقشة تنفيذ الاتفاق النووي بحث الرسالة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، باعتبارها منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي حول تمديد قانون “آيسا”.

وعقد عراقجي وروانجي واشميت اليوم قبل هذا الاجتماع جولتين من المفاوضات